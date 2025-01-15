«Уралэнергосбыт» восстановил доступ к личному кабинету

Челябинцы вновь могут оплачивать счета и передавать показания

«Уралэнергосбыт» восстановил сервисы после кибератаки и устранил технические неполадки. Жителям Челябинской области вновь доступна оплата счетов и передача показаний.

«Могут встречаться единичные проблемы с входом, специалисты продолжают работу над улучшением работы сервиса», — отметили в компании.

Также на сайте заработала интернет-приемная, где можно переоформить лицевой счет, направить заявку на замену прибора учета или решить другие вопросы.

Напомним, личные кабинеты жителей Челябинской области были заблокированы с 26 декабря. Тогда компания разослала плательщикам электронные письма с просьбой не переходить по подозрительным ссылкам и не переводить оплату за коммунальные счета мошенникам. В «Уралэнергосбыте» порекомендовали оплачивать услуги через банки или напрямую по реквизитам в платежных документах.