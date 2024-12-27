«Уралэнергосбыт» предупредил челябинцев о ложных сообщениях от имени компании

Оплачивайте счета через отделения банков или в их официальных приложениях

Компания «Уралэнергосбыт» предупредила клиентов о взломе онлайн-сервисов. Клиентам могут приходить лжеуведомления, звонки и письма с просьбой оплатить счета за электроэнергию. При этом мошенники предлагают пройти по подозрительным ссылкам, сообщили в пресс-службе компании.

«Пожалуйста, не производите оплату по таким ссылкам и реквизитам до получения официального подтверждения от нас о восстановлении нормальной работы сервисов. Рекомендуем осуществлять платежи только через отделения банков, официальные личные кабинеты или мобильные приложения банков», — предупредили в компании.

«Уралэнергосбыт» прилагает все усилия, чтобы решить проблему фишинговых атак. К данному часу оплата через приложение «Уралэнергосбыта» недоступна.