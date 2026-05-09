Урал сыграл важную роль в разгроме фашизма в годы Великой Отечественной войны

Регионы федерального округа создавали оружие и обеспечивали надежный тыл

Полномочный представитель президента России на Урале Артем Жога подчеркнул, что в День Победы все россияне отдают дань памяти своим соотечественникам, которые встали на пути страшного зла — фашизма, угрожавшего всему человечеству. Это солдаты и офицеры, работавшие у станков женщины и дети, а также медики, инженеры, ученые, журналисты, артисты.

«Подвиг советского народа для нас не просто страница в истории. Это нравственный ориентир, наглядный пример того, что в единстве сокрыта великая сила России»,— отметил Артем Жога.

Отдельно он выделил заслугу уральских регионов в Великой Победе. Именно здесь ковалась мощь армии и создавалось оружие, которым и был разгромлен фашизм. Вклад жителей округа в Победу оценен по достоинству: сейчас высокое звание «Город трудовой доблести» носят уже 12 городов Урала и Западной Сибири.

Артем Жога поблагодарил всех, кто победил фашизм и подарил последующим поколениям уверенность в завтрашнем дне. Он отметил, что потомки героев усвоили, насколько хрупким может быть мир и как важно его беречь. И сейчас уже новое поколение героев борется за будущее родной страны и противостоит попыткам исказить историческую правду.

«Сегодня каждая семья вспоминает своих фронтовиков и говорит им искренние слова благодарности. Ведь герои живы, пока жива память о них. С праздником, дорогие уральцы! С Днем Великой Победы!»— поздравил Артем Жога.

