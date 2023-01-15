Управляющим директором ЧТПЗ назначен Евгений Губанов

Он прошел путь от электросварщика до главного инженера

Управляющим директором Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ) (входит в состав Трубной металлургической компании) назначен Евгений Губанов, который трудится на заводе уже около 17 лет. Об этом сообщили в пресс-службе ЧТПЗ.

Евгений Губанов устроился на работу на Челябинский трубопрокатный завод в 2005 году сразу после окончания ЮУрГУ. Он начал свой путь с профессии электросварщика и спустя годы упорной работы занял должность начальника цеха по выпуску труб большого диаметра «Высота 239». Затем Евгения Губанова назначили руководителем производства труб большого диаметра, еще спустя некоторое время — главным инженером.

«Под его непосредственным руководством за последние 10 лет на предприятии реализован ряд проектов, позволивших существенно повысить эффективность работы завода»,— отметили в пресс-службе завода.

20 октября 2022 года Челябинскому трубопрокатному заводу исполнилось 80 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил коллектив и ветеранов предприятия с юбилеем и обсудил с руководством планы развития ЧТПЗ.