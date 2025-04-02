Управляющие компании Челябинска оштрафуют за мусор во дворах

В городе проходит масштабная проверка уборки

По требованию главы Челябинска Алексея Лошкина идет масштабная проверка состояния дворов. Многие управляющие компании не справляются со своими обязанностями, сообщили в администрации города.

За игнорирование требований им грозит серьезный штраф — от 200 до 600 тысяч рублей. «Созвездие», «ДЭЗ Калининского района», «Арктур», «Крепость» и «Мой дом Урал» уже получили предупреждения. В течение двух суток им необходимо навести порядок во дворах.

Контрольные выезды будут продолжены на постоянной основе.