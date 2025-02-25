«Управляйки» работают? ГЖИ проверила проблемные дворы в Златоусте

В этом году жалоб на плохую уборку меньше



Сосульки, наледь, сугробы — это последствия «работы» управляющей компании во дворе жилого дома № 6 по улице Дворцовой в Златоусте. Сегодня, 25 февраля, Госжилинспекция провела рейд по проблемным дворам города, корреспондент ИА «Первое областное» тоже побывала там.

Сам по себе дом, по словам местных жителей, неблагополучный — бывшая общага с разбитыми стеклами и мусором в подъезде.

Жильцам, как и многим южноуральцам, важно, чтобы около их дома было чисто и не скользко.

«Сосульки жильцы сбили, никто этот лед вокруг дома не убрал, его снегом присыпало», — говорит одна из прохожих.

На самом деле — дом окружен сугробами, но это только на первый взгляд. Фактически под снегом лежат горы льда. Мало того, дорожка, ведущая вдоль подъездов, тоже покрыта льдом поверх. Накануне в Златоусте прошел сильный снегопад.

Дом находится в распоряжении новой управляющей компании «Укико».

«На Дворцовой, 6 большие сосули, в основном они с подъездов. В данном случае собственники сами должны убирать их, а управляющая, в свою очередь, обязана оповестить об этом жильцов. Главным управлением будет проверено, были ли приняты управляющей организацией мероприятия в отношении собственников квартир», — отметила исполняющая обязанности начальника главного управления ГЖИ по Челябинской области Юлия Турарова.





Следующий дом по адресу Дворцовая, 8 тоже находится в расположении этой управляющей компании. Проблемы те же — снег, наледь и сосульки. Соответственно, и санкции против «управляйки» такие же.

Еще одной точкой проверки Госжилинспекции в Златоусте стал двор по адресу Островского, 5. Там на момент приезда проверки было чисто и даже стояли мешки с щебенкой, чтобы посыпать скользкие дорожки.

Однако проверить этот адрес решили не просто так. Здесь «управляйка» выполняет свою работу исправно. В день проверки, кстати, на месте дежурил мастер участка и сотрудники УК «Спутник», но, как сказали они, по другому вопросу.

«Отопление у жильцов сбоит, выключается часто», — сказал мастер участка Александр Певницкий.

Подъезд здесь находится высоко, к нему ведут достаточно крутые лестницы. В Сеть попало фото с жуткой наледью на них, также жильцы жаловались на неубранную придомовую территорию. На момент визита ГЖИ лестницы были чистыми.

«Да, лестницы были скользкие, сейчас убрали всё. Говорите об этом со старшим по дому», — отмахнулась живущая здесь пенсионерка.

А в нем-то, по словам мастера участка УК «Спутник», и кроется вся проблема. Александр Певицкий говорит, что он не может настроить конструктивный диалог с управляющей организацией. Услышать аргументы или контраргументы старшего по дому не удалось, его в этот момент на месте не было. По словам представителя «управляйки», жители дома собрали совет, который обращается по проблеме, и ее решают.

Заключительной точкой рейда в Златоусте стал двор во дворе 11 второго квартала северо-запада.





Здесь жильцы пожаловались на плохую уборку дворов и на наледь на крышах. Дворы в этом районе узкие, а большие заледеневшие колеи становятся причиной дискомфорта для жильцов. Говоря простыми словами, там очень скользко и весь лед находится под небольшим слоем снега. Госжилинспекция вынесла ряд нарушений по итогам проверки.

«Уборка придомовой территории осуществляется не в полном объеме, видны свесы с кровли, кроме того, не очищены козырьки на подъездах. В отношении управляющей организации будет выдано предостережение для принятия мер», — сказала Юлия Турарова.

Отметим, что данное предостережение носит профилактический характер, административная ответственность не наступит.

«Управляйки»-халтурщики будут получать предостережения за неочищенные дворы, на уборку им дается пять дней. В случае повторных жалоб от жильцов ГЖИ будет проводить рейд по адресам совместно с управляющими организациями и применять меры административного воздействия.

Подать жалобу на наледь нужно в первую очередь в управляющую компанию.

В случае ее бездействия челябинцы могут обратиться в ГЖИ через систему ГИС ЖКХ, письменно или на сайте управления.