Управление по борьбе с коррупцией в Челябинской области: «Самое главное — профилактика преступлений»

В регионе реализуется госпрограмма «Противодействие коррупции»

Девятое декабря по инициативе ООН объявлено Международным днем борьбы с коррупцией. В челябинском филиале РАНХиГС состоялся круглый стол, посвященный итогам года в сфере выявления и профилактики коррупционных преступлений. В мае губернатор региона Алексей Текслер учредил управление по профилактике коррупционных и иных правонарушений.

«Законодательство в части регулирования таких преступлений очень динамично. В ноябре глава области принял госпрограмму „Противодействие коррупции“. Ее положения мы доводим до органов власти. Одна из основных задач программы — повышение просветительских и образовательных мероприятий, направленных на профилактику преступлений и формирование антикоррупционного поведения», — сообщил начальник управления Алексей Ильиных.

Безусловно положительное влияние профилактики преступлений отметили и в региональной прокуратуре.

«Свой вклад в работу противодействия коррупции уже более 12 лет вносит специализированный отдел прокуратуры области. Выявление коррупционных правонарушений, надзор за расследованием уголовных дел, принятие мер к возмещению ущерба, пропаганда антикоррупционных знаний — та часть работы, которую ежедневно осуществляют работники отдела. В 2019 году мы завершили комплексный план по антикоррупционному просвещению», — рассказала начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Челябинской области Елена Габитова.

Выявлением, расследованием и раскрытием преступлений занимаются межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции в Челябинской области, в состав которой входят представители следственного управления Следственного комитета России по региону, органы прокуратуры, ГУ МВД и УФСБ России, Главное контрольное управление и Контрольно-счетная палата. Также существует межведомственная рабочая группа по противодействию правонарушениям при реализации национальных проектов, в состав которой вошли представители органов прокуратуры, следственного управления, ГУ МВД и УФСБ России по Челябинской области и иных органов.

«Профилактика, просвещение, уже со студенческой скамьи, — приоритетная задача. Антикоррупционное поведение зарождается у молодежи, важно этот момент поддержать, подсвечивать в СМИ», — считает начальник отдела по борьбе с коррупцией и защиты бюджетных средств УЭБиПК ГУ МВД России по Челябинской области Илья Макаров.

По данным регионального СУ СКР, за 10 месяцев 2021 года в следственное управление поступило 539 сообщений о преступлениях коррупционной направленности, окончено производством 191 уголовное дело. В суд направлены дела по 161 обвиняемому, 115 из них — должностные лица, 26 — сотрудники внутренних дел. 18 представителей органов местного самоуправления, 5 сотрудников ФСИН России, 26 должностных лиц министерств и ведомств Челябинской области. По уголовным делам, связанным с получением и дачей взятки, наложен арест на имущество обвиняемых на сумму 152,7 млн рублей.

Наиболее громкими в этом году делами о взятках стали преступления в ПФР: обвиняемыми оказались глава регионального отделения Виктор Чернобровин и двое его подчиненных. Первое областное информагентство подробно освещает развитие событий. Также в Челябинске рассматривают уголовное дело о взятках при строительстве биатлонного центра в Златоусте.

Управление по профилактике коррупции проводит конкурсы среди СМИ на освещение темы коррупции. Сегодня наградили победителей. Первое и второе места получили корреспонденты медиахолдинга ОТВ Иван Уткин и Мария Полевщикова.