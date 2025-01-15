Управление информационными потоками стало оружием — Денис Рыжий

Призыв главы МИД бороться с фейками поддержали в Челябинской области

14 января в Москве прошла пресс-конференция главы МИД РФ Сергея Лаврова, одной из центральных тем на которой стала борьба с фейковой информацией. Министр иностранных дел призвал бороться с проблемой не только дружественные страны, но и Запад. В Челябинской области инициативу поддержали.

В ноябре 2024 года на форуме «Диалог о фейках 2.0» объявили о создании международной фактчекинговой ассоциации Global Fact-сhecking Network. На пресс-конференции эту тему затронул руководитель стратегических направлений АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Он рассказал, как новая международная ассоциация сотрудничает с западными СМИ для борьбы с ложной информацией. К работе присоединяются в том числе недружественные страны, но увидеть объективную картину сложно из-за блокировки российских порталов. Идею достоверности информации и устранения фейков поддерживают и жители этих государств, сообщили на пресс-конференции.

Сергей Лавров призвал продолжать диалог, несмотря на сложности.

«У нас тоже есть определенные ограничения, но они четко регламентированы. Это общественно опасные вещи, прежде всего касающиеся детей, касающиеся наших традиционных ценностей. Но в случае с Западом — там закрывают любую информацию, которая критична по отношению к действиям властей. Причем не просто критична, а основывается на фактах», — уточнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

В Челябинской области главу МИД поддержали, отметив важность донесения до людей достоверной информации.

«Управление информационными потоками стало оружием, и его можно сравнить с самым разрушающим оружием, так как это происходит на уровне сознания людей. И те, кто лишен возможности получить достоверную информацию о происходящем, а потребляет только фейки, подвергается внутренней деградации. Ведь правда как шило в мешке — ее не утаить, и она выплывет наружу. Важно любой ценой дать возможность всем получать достоверную информацию и бороться всеми доступными средствами с фейками, от этого зависит будущее», — сказал руководитель Народного фронта Челябинской области Денис Рыжий.

Председатель Общественной палаты Челябинской области Николай Дейнеко отметил, что мнение жителей недружественных стран тоже важно, что оно может не совпадать с взглядами политиков этих государств.

«У страны появляется возможность показать общественности реальную картину происходящего. А у людей есть шанс получать правдивую информацию и самостоятельно делать выводы», — сказал Николай Дейнеко.

Также на пресс-конференции обсудили конфликт на Украине, развитие стратегического партнерства России с дружественными странами. По словам Сергея Лаврова, современное мировое сообщество сейчас наблюдает конфликт между сторонниками справедливых принципов Устава ООН и теми, кто отвергает этот документ.

Положительным примером плодотворных и стабильных отношений глава МИД назвал сотрудничество России и Китая.