Управление ФСБ России по Челябинской области отмечает 91-летие

Сотрудники ведомства стоят на страже безопасности страны не только по долгу службы, но и по зову сердца

Сегодня, 16 февраля, Управлению ФСБ России по Челябинской области исполняется 91 год. Сотрудники ведомства без малого век с честью выполняют свой профессиональный долг, защищая Челябинскую область и ее жителей от различных угроз. О том, как развивалось управление и какие задачи стояли перед сотрудниками ведомства, рассказали в пресс-службе УФСБ России по региону.

«Историю управления принято отсчитывать с 16 февраля 1934 года, когда территория огромной Уральской области была поделена между ближайшими регионами. В приказе полномочного представителя ОГПУ по Челябинской области говорилось: „В соответствии с постановлением президиума ВЦИК от 17 января 1934 года о разделении Уральской области и на основании приказа ОГПУ № 1019 от 23 января 1934 года, считать сформированным аппарат Полномочного Представительства ОГПУ по Челябинской области с центром в Челябинске“. Через несколько месяцев ОГПУ было переименовано НКВД СССР»,— рассказали в ведомстве.

В военные годы сотрудники управления принимали участие в строительстве промышленных заводов, а также выполняли боевые задачи на фронте, участвуя в различных спецоперациях. После — помогали восстанавливать экономику и создавать «атомный щит» государства. Огромный вклад сотрудники тогда еще Управления КГБ СССР по Челябинской области внесли в создание ядерно-оружейного комплекса страны.

«В послевоенные годы были разоблачены вражеские пособники, каратели, агенты „абвера“ и диверсанты разведшкол, которых на Урале и в Сибири осело немало. В это же время большого напряжения человеческих сил и профессиональных умений потребовали расследование единичного в те годы преступления — взрыва в трамвае, а также предотвращение диверсионного акта на одном из оборонных предприятий. Сотрудники управления с честью справились с этими испытаниями»,— рассказали в ведомстве.

Непростые задачи стоят перед сотрудниками современного управления ФСБ и сейчас: взаимодействуя с государством и другими силовыми структурами, они борются с терроризмом и экстремизмом, коррупцией и преступностью, оборотом наркотиков, ликвидируют незаконные каналы поставки вооружения и техники, а также противодействуют спецслужбам иностранных государств.

«Профессионализм, преданность Отечеству, готовность защищать Родину в любых условиях, настойчивость и инициатива, традиции и опыт — таковы отличительные черты военнослужащих Управления ФСБ России по Челябинской области»,— подчеркнули в ведомстве.

Особую роль играют ветераны управления. Они передают свой бесценный опыт молодым сотрудникам и выпускают собственную газету. А еще у них есть традиция: ежегодно 1 января они вместе с действующими сотрудниками играют в футбол. Этой традиции уже 60 лет.