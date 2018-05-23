/ Челябинск вошел в 16 лучших городов с эффективным управлением

Южноуральская столица обошла Екатеринбург и Краснодар.

Первый рейтинг эффективности управления в городских округах составили исследователи. Специалисты разработали специальную методику. В ее основу вошли оценки экспертов и статистические данные. В целом составители рейтинга говорят о неутешительных результатах.

Результаты первого рейтинга свидетельствуют о невысоком уровне эффективности управления в городских округах. Такой результат неудивителен, поскольку местной власти приходится решать множество сложных и болезненных социально-экономических проблем, испытывая при этом финансовые трудности и ограничения. Поэтому, если сравнивать с нашим рейтингом эффективности управления в субъектах Федерации, то муниципальная власть на этом фоне выглядит заметно хуже. — сообщили специалисты проекта «Региональные комментарии».

Вместе с тем, Челябинску удалось обойти такие города, как Нижний Новгород, Владивосток, Новосибирск, Калининград, Самара, Екатеринбург, Краснодар, Магнитогорск и другие. Для составления рейтинга учитывали уровень поддержки действующей власти, количество детей, посещающих детские сады, расходы бюджета на нужды ЖКХ, количество переселенцев из ветхого жилья и так далее.

К работе привлекли 142 эксперта, среди них — представитель Агентства политических и экономических коммуникаций челябинец Андрей Лавров, а также руководитель исследовательских проектов Консультационного Центра «Департамент политики» Алексей Князев.