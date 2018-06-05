/ Глава управляющей компании в Трехгорном присвоила 24 миллиона рублей

Отсутствие средств заметно сказалось на состоянии теплосетей.

Прокуратура закрытого города Трехгорный направила в суд уголовное дело в отношении главы местной управляющей компании. Руководителя «Службы эксплуатации жилищного фонда» подозревают в злоупотреблении полномочиями. Женщина воспользовалась 24 миллионами рублей, которые жители перечисляли за тепло. Отсутствие денег негативно сказалось на состоянии теплосетей, поскольку в отвечающий за коммуникации МУП средства не поступили.

Данное обстоятельство негативно сказалось на состоянии тепловых сетей, которые имеют высокую степень износа, увеличивая риск аварийных ситуаций в отрасли, а также воспрепятствовало модернизации энергообъектов, повлекло снижение показателей ликвидности и платежеспособности энергокомпании, что повлекло за собой убытки ООО «УК СЭЖФ» в виде взыскания неустойки, оплаты государственной пошлины в общей сумме около 3 миллионов рублей. — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-центре прокуратуры региона.

Отметим, что в ходе расследования уголовного дела обвиняемой частично возмещен ущерб — 18 миллионов рублей.