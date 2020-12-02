Уполномоченный по правам человека подвела итоги конкурса «Урал-доступный»

Он был посвящён доступности муниципалитетов для людей с инвалидностью.

В преддверии Международного дня инвалидов, который отмечается 3 декабря, Уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко подвела итоги конкурса «Урал-доступный». Он был посвящён доступности муниципалитетов для людей с инвалидностью и прошёл в рамках акции «Мы есть», организованной в сентябре этого года некоммерческими организациями и общественными организациями инвалидов при поддержке омбудсмена и регионального министерства социальных отношений региона.



К участию пригласили органы муниципальной власти, некоммерческие организации, общества инвалидов. Участникам предложили обследовать социально важные и коммерческие объекты на наличие пандусов и подъёмников. Всего в конкурсе приняли участие 24 муниципальных образования Челябинской области. В каждом из них к мониторингу привлекли людей с инвалидностью. Было обследовано 153 социальных объекта, однако лишь 78 оказались пригодными.

«По итогу конкурса только в шести муниципалитетах критерий доступности предложенных для мониторинга объектов был не ниже 50%. Это Трехгорный, Миасс, Центральный, Советский, Калининский и Металлургический районы Челябинска. Меньше всего баллов набрали Златоуст, Верхний Уфалей, Снежинск, Куса. Доступными признаны 80% многофункциональных центров, 65% объектов здравоохранения, 60% городских и районных администраций, 50% спортивных и досуговых учреждений, 40% судов, 22% зданий прокуратуры и 10% зданий службы судебных приставов. Среди вокзалов доступным признан только Челябинск-Главный»,— рассказали «Первому областному» в пресс-службе уполномоченного по правам человека в Челябинской области.

Отмечается, что результаты мониторинга доступности уполномоченный обсудит с участниками конкурса, представителями муниципалитетов и минисоцем региона. Также омбудсмен Юлия Сударенко отметила, что конкурс планируется сделать ежегодным.