/ Врачи рассказали о состоянии упавшего с крыши девятиэтажки 10-летнего мальчика

Школьника из Магнитогорска подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

За жизнь мальчика, который получил серьезные травмы при падении с крыши девятиэтажного здания в Магнитогорске, продолжают бороться врачи. С места происшествия в понедельник, 12 февраля, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

У него ушиб головного мозга, перелом голени, ушиб внутренних органов. В настоящее время состояние крайне тяжелое. Он находится без сознания, подключен к ИВЛ. — пояснили сайту «Первый областной» в магнитогорской больнице.

В управляющей компании, занимающейся обслуживанием дома, утверждают, что доступ на чердаки был закрыт. Ребенок мог пробраться через отверстия в решетках.

Жильцы дома, по крыше которого прогуливался школьник, рассказали, что услышали громкий хлопок. По их словам, мальчик упал на скамейку у подъезда. От силы удара спинка деревянной конструкции сломалась пополам.

Слышу — что-то тяжелое упало. Смотрю, а он распластался и не шевелится. Он упал сначала на скамейку, от удара от скамейки отлетела палка. — рассказали магнитогорцы.

Обстоятельства происшествия продолжают устанавливать следователи. Напомним, по информации магнитогорского охранного предприятия, ребенок якобы спрыгнул вниз из-за плохих оценок в школе.