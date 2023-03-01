Первое место рейтинга занял Челябинский государственный университет. Эксперты отметили уровень научных достижений, а также цитируемость ученых.
На девятом месте рейтинга — Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический университет.
На 15-м месте — Южно-Уральский государственный аграрный университет.
На 19-м месте — Международный институт дизайна и сервиса (МИДИС).
При составлении рейтинга эксперты RAEX учитывали больше 30 критериев, в том числе организацию образовательного процесса, ведение научной работы и наличие общественной деятельности.