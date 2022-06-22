Универсальную ярмарку откроют в Челябинске 1 июля

Рассказываем, что там можно будет приобрести

1 июля в Челябинске откроется универсальная ярмарка на 40 торговых мест. Работать она будет до 28 сентября. Организация ярмарки поручена муниципальному учреждению «Городская среда», говорится в распоряжении администрации Челябинска, подписанном главой города Натальей Котовой.

Согласно документу, ярмарку организуют на улице Прибрежной, 1 в Центральном районе. Продавать там будут самые разные товары: посадочные материалы, цветы, садовые инструменты, строительные материалы, товары для дома, выпечку, кондитерские изделия и продукты от фермеров.

Время работы ярмарки будет определено до 29 июня.

В Златоусте также развернется универсальная ярмарка, ее открытие запланировано на 25 июня на 10:00. Как сообщили в пресс-службе мэрии, ярмарку организуют на площади перед зданием администрации Златоуста на улице Таганайской, 1. Посетители ярмарки смогут приобрести цветочную и овощную рассаду, сельскохозяйственную продукцию, саженцы плодово-ягодных и декоративных культур, а также самые разные продовольственные и непродовольственные товары.