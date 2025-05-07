Уникальный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге!» прибудет в Челябинск

Помимо тематической экспозиции в составе едут четыре платформы с трофейной техникой

14 мая Челябинск станет остановкой масштабного проекта Министерства обороны РФ и ОАО «РЖД» — агитационно-пропагандистского поезда «Единство в памяти. Сила в подвиге!», сообщает сайт администрации Челябинска. Поезд, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и Году защитника Отечества, призван объединить поколения и почтить память героев.

Проект направлен на поддержание социально-политической стабильности, противодействие фальсификации истории и демонстрацию достижений армии и флота. Начав свой путь 19 апреля из Москвы, поезд преодолеет более 33 тысяч километров, посетив 75 населенных пунктов в 61 субъекте России.

Челябинцы смогут осмотреть уникальную экспозицию, посвященную событиям Великой Отечественной войны и современным защитникам Отечества. В восьми тематических вагонах представлены экспозиции Сухопутных войск, ВКС, ВДВ, ВМФ, а также материалы, посвященные Юнармии и преемственности поколений. Посетители увидят образцы трофейного вооружения.

Особое внимание привлекают четыре железнодорожные платформы с трофейной техникой, захваченной в ходе СВО, включая американские бронетранспортеры M113 и MaxxPro, турецкий Kirpi, канадский Roshel Senator и американский Cougar. Дополнительно, на платформе-сцене выступят более 150 военных и творческих коллективов.

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