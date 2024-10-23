Уникальные бумажные композиции жительницы Челябинской области появились в петербургском музее

Озерчанка создает миниатюры в технике оригами

В петербургском музее «Арт и Факты» появились два новых микроскопических экспоната — бумажные композиции «К счастью!» и «Озерцо», выполненные озерчанкой Аленой Ивановой в технике оригами. Размеры композиций не превышают нескольких миллиметров, при этом создает их и расписывает мастерица без помощи каких-либо оптических приборов, сообщили в пресс-службе администрации Озерска.

В композиции «К счастью!» — пять взлетающих журавликов, сложенных из бумаги размером 4 на 4 миллиметра. По словам самой Алены, они символизируют счастье и несут долголетие. Эта работа зарегистрирована в Книге рекордов России.

В композиции «Озерцо» представлены лебеди из квадратиков размером 2 на 2 миллиметра, микроскопические цветы, расписанные вручную, и многое другое. Высота этой композиции — всего три миллиметра, а диаметр основания — три сантиметра.

«Алена Иванова единственная в мире складывает без использования вспомогательных приспособлений и оптических приборов фигурки-оригами из прямоугольных листков со стороной от 1 миллиметра. Мастерица нашла уникальное направление: создание красочных тематических композиций бумажных миниатюр из авторских деталей. Она уже представила Озерск в музеях Санкт-Петербурга, Казани, Архангельска и на выставках в Сеуле, Москве, Санкт-Петербурге»,— рассказали в мэрии.

Кстати, петербургский музей «Арт и Факты» — первый музей, созданный при участии искусственного интеллекта. Там объединены энциклопедические факты, эстетика современной визуальной культуры и результаты машинного обучения.