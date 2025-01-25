Уникальную иллюминацию включат на челябинской телебашне в Татьянин день

Увидеть ее можно будет с наступлением темноты

Сегодня, 25 января, в День российского студенчества и Татьянин день на челябинской телебашне включат праздничную подсветку. Увидеть ее можно будет с 18:15 до 00:00, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Двойным праздник стал из-за совпадения: в день святой Татианы Римской, 25 января 1755 года, императрица Елизавета Петровна подписала указ „Об учреждении Московского университета“»,— уточнили в мэрии.

Напомним, ко Дню российского студенчества в Челябинске выпустили почтовую открытку с изображением межуниверситетского кампуса и специальный штемпель.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравил студентов.