Уникальное предприятие по ремонту самолетов работает в Челябинске

Проверенная годами модель самолетов пользуется постоянным спросом у авиакомпаний

В Челябинске работает предприятие «АТ-Техник», занимающееся техобслуживанием пассажирских самолетов ЯК-42. В последнее время эту модель стали чаще задействовать на рейсы российские и зарубежные авиакомпании. Предприятие можно назвать уникальным, потому что подобных в России всего четыре. Корреспондент ИА «Первое областное» посетил ремонтную площадку и даже побывал в кабине пилота самолета.





Компания «АТ-Техник» начала работу в 2016 году на участке трудоемких работ авиатехнической базы «Челябинского авиапредприятия», появившейся здесь в 1964-м. Раньше тут была лишь структура большого холдинга, которая ремонтировала разные типы самолетов: ИЛ-18, ТУ-154, ТУ-134. Но в 2016 году из-за заполнения рынка зарубежными судами эффективность структуры поставили под сомнение.

Речь шла о закрытии, но положение спасла лизинговая компания, имевшая 10 лайнеров ЯК-42, которым необходимо было обслуживание. Подразделение «Челябинского авиапредприятия» ради сохранения рабочих мест и технической базы превратили в отдельную компанию «АТ-Техник». На специальную площадку, недалеко от взлетно-посадочной полосы аэропорта, привозят лайнеры после 600 налетанных часов либо после шести прослуженных месяцев.





Сейчас инженеры работают только с лайнерами ЯК-42. Это относительно простые, но надежные машины. Выпускать их закончили в 2003 году, но многие из них до сих пор полностью исправные летают под брендами двух российских (ижевской и красноярской) и одной казахской авиакомпаний. На ЯК-42 часто отвозят вахтовиков в северные регионы, потому что там нередко приходится садиться в тяжелых условиях на старые аэродромы, что для отечественного самолета ввиду больших шасси, высокого расположения двигателей и большой вместимости (120 пассажиров)— не проблема. Иногда самолеты этой модели используют и для обычных пассажирских перевозок.





Во многом такое долголетие техники — результат качественного обслуживания: к каждому лайнеру тут индивидуальный подход, в зависимости от налета и года выпуска. Процесс осмотра, обслуживания и иногда ремонта тут называется формой. Одна такая форма длится от трех до четырех недель. За год успевают в среднем обслужить 17—20 самолетов.

«Все неисправное оборудование снимается, отдается в лабораторию, где его ремонтируют, все параметры на стендах доводят до технических норм, только потом устанавливается обратно. Если дефект невозможно устранить, то у нас есть запас новых деталей отечественного производства», — поясняет гендиректор «АТ-Техник» Сергей Андреев.





На участке авиационно-технической базы сегодня стоит шесть самолетов. Напротив небольшого двухэтажного здания из выцветшего желтого кирпича — целая стоянка многотонных машин. Зрелище завораживающее. Но особенно впечатляет то, как ловко справляются с их обслуживанием мастера.





Один ЯК стоит на ремонте, еще один — в очереди. У первого уже сняли некоторые детали, к хвосту приставили строительные леса, похожие на те, что используют при ремонте фасадов домов.





Инженер Владимир Выйтин вышел на площадку с дефектоскопом. С помощью прибора он ищет на балках крыла самолета мелкие трещины. «Прозванивает», как здесь говорят. Небольшими контактами инженер проводит по всей поверхности балок. Если попадется дефект — прибор запищит. Но такое, по словам Владимира, случается редко: ЯК — надежный самолет.

«ЯКи — безопасная техника. Ремонты на них чаще всего производят, потому что детали выработали ресурс, а не из-за поломок. Мы сами часто летали на этих самолетах в составе ремонтных бригад, у некоторых по 100 часов в месяц выходило», — улыбается Владимир Выйтин.





У Владимира спектр работ широкий — он следит за отсутствием дефектов на всем самолете, в том числе и в двигателях. Закончив «прозванивание», инженер пошел на следующий этап.

Салон у Яка аскетичный: без излишеств, но сиденья вполне удобные, есть столики.





Дальше — кабина пилотов, святая святых, в которой мечтали побывать в детстве многие ребята. От обилия приборов, датчиков и кнопок разбегаются глаза. Трудно поверить, что этим можно научиться пользоваться.





Еще труднее — разбираться в устройстве техники. А местные инженеры за установленные три-четыре недели, помимо крыльев и двигателей, доберутся и до кабины. Все датчики инженеры проверят, откалибруют и при необходимости починят.

Инженеры поделились, что в последние месяцы работы на предприятии прибавилось: модель ЯК-42 в России вновь стала пользоваться спросом после объявления об импортозамещении. Новые «42-е», конечно, не производят, но летать на них стали чаще, а потому на обслуживание эти лайнеры теперь также чаще привозят после налета 600 часов, а не по истечении полугода.

Многие самолеты используют для перелетов по России: в стране взяли курс на внутренний туризм. Для популяризации путешествий по России авиакомпании снизили цены на билеты. Этим летом можно путешествовать на самолете дешевле, чем в прошлом году.