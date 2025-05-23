Умный велосипед помогает медикам из Челябинска выявлять ишемическую болезнь сердца

Раньше такие исследования выполняли на беговой дорожке

В Челябинской областной клинической больнице работает умный аппарат велоэргометр, который позволяет медикам выявлять на ранних стадиях ишемическую болезнь сердца, сообщает пресс-служба клиники.

Обследование на умном велосипеде назначают пациентам с жалобами на боли в области сердца, особенно за грудиной при физической нагрузке. А также в сложных случаях, когда болевой синдром не укладывается в классическую картину ИБС. Например, когда колющие, давящие боли в области сердца без физической нагрузки отдают в левую руку.

«Пациенту проводят ЭХО-ЭКГ сердца в процессе физической нагрузки. Если при нагрузке снижается сократимость сердца, появляются так называемые зоны „гипокинезии“, это является достоверным признаком ишемии, то есть недостаточного кровоснабжения сердца», — говорит врач кардиолог-аритмолог консультативной поликлиники ЧОКБ Анна Кругликова.



Павлу Акулову 42 года. В больницу челябинец попал случайно с подозрением на инфаркт.

«Стало плохо на улице — голова закружилась, слабость в ногах. Мне вызвали скорую. Оказалось, проблемы с сердцем», — говорит Павел.

Мужчина много лет курил по две пачки в день. А это один из факторов развития ишемии. К факторам риска также относятся возраст старше 60 лет, употребление жирной и соленой пищи, малоподвижный образ жизни, вредные привычки. Все это ведет к появлению бляшек, которые закупоривают сосуды.

До появления велоэргометра аналогичное исследование проводили на беговой дорожке.

«Это требовало от пациента постоянных перемещений от снаряда к кушетке, где выполняется ЭКГ. При этом терялись драгоценные секунды, что не давало стопроцентной точности результата. На велоэргометре процедура проходит в режиме реального времени, в одной точке», — говорит врач-диагност отделения функциональной диагностики диагностического центра ЧОКБ Александр Сарычев.

Сегодня за год в ЧОКБ выполняют до полутора тысяч исследований на велоэргометре.