Умные камеры будут фиксировать нарушения на ЕГЭ в Челябинской области

Объективность проведения экзамена обеспечивает видеонаблюдение от «Ростелекома»

При проведении единого государственного экзамена в Челябинской области будет применяться искусственная нейросеть, которая автоматически станет следить за порядком и фиксировать нарушения. Об этом сообщили в Челябинском филиале компании «Ростелеком».

В компании сообщили, что в 85 пунктах сдачи ЕГЭ на территории Челябинской области установлено 2500 IP-камер. Наряду с наблюдателями контролировать итоговую аттестацию будет технология анализа поведения с использованием искусственной нейронной сети.

«К традиционному видеонаблюдению на экзаменах мы добавили алгоритм искусственной нейросети, распознающей нарушения порядка. Сегодня она активно помогает определять нестандартное поведение выпускников и вычислять посторонние предметы. В 2022 году значительно увеличилось количество аудиторий, которые нейросеть может отслеживать одномоментно», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Михаил Сергеев.

В дни проведения экзаменов машинное зрение будет ежедневно анализировать онлайн-видеопоток и архивные видео. При обнаружении подозрительной активности сигнал автоматически поступит на проверку наблюдателю, а после — на утверждение модератора.

Напомним, что сдача ЕГЭ начнется в Челябинской области 26 мая с проверки знаний по географии, литературе и химии.