Умные фонари сэкономили Челябинской области 156 млн рублей за свет

Южный Урал — лидер модернизации уличного освещения в УрФО

В 2022 году муниципалитеты Челябинской области сэкономили 22 млн киловатт электроэнергии на сумму 156 млн рублей благодаря установке интеллектуальных уличных светильников. Об этом сегодня, 23 марта, сообщила пресс-служба компании «Ростелеком» — исполнителя энергосервисных контрактов.

Провайдер заменил устаревшие фонари на светодиодные светильники в 40 населенных пунктах. Приборы умеют менять интенсивность освещения в зависимости от астрономического времени суток и погодных условий. Они потребляют в среднем на 70% меньше электроэнергии, чем обычные фонари. Кроме того, светодиоды долговечны и устойчивы к воздействию окружающей среды.

«Челябинская область — абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. Рекордсменом по количеству модернизированных светильников в регионе является Челябинск. Там городские улицы освещают почти 5 000 светильников. Только за декабрь 2022 года муниципалитет смог сократить расходы на электроэнергию на сумму более 17 миллионов рублей»,— отметил директор Челябинского филиала компании «Ростелеком» Евгений Макагонов.

Новые фонари также работают в Аше, Златоусте, Пласте, Карталах и Копейске.