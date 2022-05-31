Умные фонари помогли сэкономить Челябинской области 500 млн рублей

Регион — лидер Урала по внедрению интеллектуального освещения

Интеллектуальные светодиодные фонари помогли населенным пунктам Челябинской области сэкономить зимой 2021/2022 года свыше 70 млн киловатт электроэнергии, или около 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Челябинского филиала компании «Ростелеком».

Особенность умных фонарей — способность менять интенсивность освещения в зависимости от времени суток и погодных условий. Такие светильники есть уже в 40 населенных пунктах Челябинской области. Инвестором проектов по их установке выступает компания «Ростелеком».

«Челябинская область — абсолютный лидер УрФО по количеству населенных пунктов, где внедрено интеллектуальное освещение. На улицах городов и поселений региона работают около 40 000 умных фонарей. Они позволяют ежемесячно экономить на освещении, сохраняя в среднем до 70% бюджетных средств, которые ранее предназначались для оплаты услуг ЖКХ», — подчеркнул Михаил Сергеев, директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком».

В компании отметили, что модернизация уличного освещения в Челябинской области ведется в рамках энергосервисных контрактов без привлечения бюджетных средств.