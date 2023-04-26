«Умную каску» представят на всероссийском форуме в Челябинске

Технология отслеживает местоположение рабочего и отправляет сигналы диспетчеру

27 и 28 апреля в Челябинске пройдет всероссийский форум «Информационное общество: цифровое развитие регионов». Форум соберет не только крупные компании, но и госструктуры и специалистов в IT-сфере. На нем компания «Ростелеком» представит свою новую разработку — «умную каску», сообщает пресс-служба провайдера.



Специальные датчики на каске фиксируют, надета ли она, передают диспетчеру сигналы, если работник получит удар или упадет. Технология отслеживает положение работников на открытых площадках и фиксирует нахождение в запретных зонах с точностью до секунды.

«От других подобных гаджетов их [устройства] отличают универсальные крепления, которые позволяют сделать „умной“ любую каску. Решение может быть использовано на предприятиях горнодобывающей, металлургической, строительной, химической отраслей Южного Урала», — рассказал директор Челябинского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Макагонов.

«Умную каску» уже проверили в работе. Ее используют на одном из крупнейших предприятий Курганской области.

Еще компания представит на форуме умную систему управления транспортом — камеры, которые автоматически определяют вес и габариты автомобиля.