УМНОЦ в Челябинской области объединяет мощный интеллектуальный потенциал с ресурсами бизнеса

На заседании набсовета НОЦ Алексей Текслер обозначил актуальность проекта и готовность поддерживать его

Работа Уральского межрегионального научно-образовательного центра «Передовые производственные технологии и материалы» (УМНОЦ) обеспечивает производственный сектор современными решениями, которые призваны вывести экономику на передовой уровень эффективности и конкурентоспособности. Об этом полномочный представитель президента РФ в УрФО Артем Жога заявил в ходе заседания наблюдательного совета УМНОЦ, которое состоялось сегодня в режиме ВКС.

В заседании участвовали представители региональных органов власти, организаций и вузов, входящих в состав УМНОЦ. На встрече были подведены итоги работы за 2024 год, а также зафиксирована текущая ситуация по деятельности научно-образовательного центра.





«Работа Уральского НОЦ соответствует задачам, поставленным президентом. С 2020 года УМНОЦ набрал хороший темп развития. Портфель включает 73 проекта, по каждому из которых определена траектория реализации. Ряд проектов успешно завершен, они внедряются в серийное производство. Им на смену приходят новые проекты, направленные на создание и оперативное внедрение импортозамещающих технологий и продуктов. Такая ротация проектов доказывает эффективность НОЦ, ориентацию на качественное выполнение научно-технологических исследований и акцент на итоговый результат», — подчеркнул полпред.

Он особо отметил примеры внедрения полученных результатов в серийное производство, в том числе это проект «Арктический автобус», который реализуют Южно-Уральский госуниверситет и миасский автозавод «Урал».

Напомним, в экосистему УМНОЦ входят четыре южноуральских вуза — помимо ЮУрГУ, это также ЧелГУ, МГТУ им. Носова и Южно-Уральский медуниверситет, — а также 23 индустриальных партнера, 28 проектов и молодежная научно-исследовательская лаборатория.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул, что все современные исследования южноуральских ученых направлены на решение конкретных задач, привел в пример опытные образцы арктического автобуса и автопоезда и прорывной проект многоразовой ракеты-носителя вертикального взлета и посадки, реализуемый ЮУрГУ.





С 2020 года на поддержку проектов УМНОЦ из бюджета Челябинской области направлено 500 миллионов рублей:

«Большинство средств, которые мы выделяем на поддержку проектов УМНОЦ, направлено на разработку импортозамещающих продуктов и технологий. Они внедряются в практическом плане, будут внедряться и далее. Что еще очень важно, обязательным условием финансирования проектов из областного бюджета было софинансирование индустриальных партнеров. Начинали мы с софинансирования 30%. С прошлого года софинансирование уже составило 50% со стороны индустриальных партнеров. Это, в частности, подтверждает их заинтересованность в реализации совместных проектов».

Глава региона также акцентировал, что совместно с индустриальными партнерами создаются молодежные лаборатории. К 1 сентября 2025 года будут открыты пять таких лабораторий на базе вузов-участников по направлениям «интеллектуальное производство», «материаловедение и физика материалов», «экология и живые системы». Тематики соответствуют приоритетным направлениям научно-технологического развития и связаны не только с проектами УМНОЦ, но и с проектами создаваемого кампуса мирового уровня.

Алексей Текслер подчеркнул, что для Челябинской области УМНОЦ стал эффективным инструментом комплексного развития, точкой притяжения молодых ученых и специалистов, способом объединить мощный интеллектуальный потенциал с ресурсами бизнеса.

«Мы видим, что бизнес заинтересован в развитии этих проектов. В портфеле центра перспективные и нужные для региона и страны проекты, особенно ценные в плане достижения технологического суверенитета. Для нас важно, чтобы программа УМНОЦ получила поддержку на 2025—2030 годы. Мы готовы продолжать реализацию проектов, не останавливать поиск новых направлений, партнеров», — резюмировал губернатор.