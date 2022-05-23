Умерла заслуженная артистка РСФСР Наталья Величко

Ей был 81 год

21 мая в Москве на 82-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер Наталья Величко. О ее смерти сообщили на портале Императорского православного Палестинского сообщества (ИППО).

«21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко, член Московского отделения МОО „ИППО“, заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа. Члены Общества навсегда запомнят Наталью Яковлевну как доброго и душевного человека, замечательную актрису отечественного театра и кино», — сообщили в ИППО.

Наталья Величко родилась в 1941 году в городе Фрунзе. В 1961 году окончила Московское дирижерско-хоровое училище, в 1965 году — Всесоюзный государственный институт кинематографии. С 1965 по 1992 год служила в Центре театра и кино под руководством Никиты Михалкова.

Свою первую роль в кино — Асю в картине Бондарева «Тишина» — Наталья Величко сыграла в 1963 году. Также актриса известна по таким фильмам, как «Первый снег», «Третья молодость», «Охота на изюбря», и другим.