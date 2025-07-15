Ветеран челябинской журналистики Людмила Вишня умерла 14 июля. Об этом сообщила ее дочь Дарья на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
«Не стало моей мамы Людмилы Алексеевны Вишня. Потрясения последних месяцев привели к быстрому развитию тяжелой болезни. Мама угасла стремительно»,— написала Дарья Вишня.
Она добавила, что Людмила Вишня отличалась большим жизнелюбием, оптимизмом, светлым отношением к людям и к жизни.
Напомним, ветераны челябинской журналистики Юрий и Людмила Вишня стали жертвами мошенников. На протяжении полугода неизвестные, изображавшие сотрудников ФСБ, выманивали у них деньги и даже лишили имущества.
Медиахолдинг «Первый областной» выражает глубокие соболезнования близким Людмилы Вишни.