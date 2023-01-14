Умерла народная артистка СССР Инна Чурикова

Актрисе было 79 лет

Сегодня, 14 января, в возрасте 79 лет скончалась народная артистка СССР Инна Чурикова. Об этом изданию ТАСС сообщил директор театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер.

«Ушла из жизни Инна Михайловна Чурикова, это случилось полчаса назад в больнице»,— сказал директор театра агентству.

Прощание с актрисой состоится во вторник, 17 января, в театре «Ленком».

Инна Чурикова родилась 5 октября 1943 года в Белебее Башкирской АССР. Вскоре ее родители вернулись в Москву, и уже в школьные годы Инна Михайловна поступила в театральную студию при драматическом театре им. К.С. Станиславского. После школы она поступила на актерский факультет ВТУ, окончив который дебютировала в МТЮЗе.

С 1967 года начала сниматься в фильмах. Ее первыми работами стали картины «В огне брода нет» и «Начало». В 1973 году Инна Чурикова получила приглашение от Марка Захарова сыграть главную женскую роль в спектакле «Тиль» Московский театр имени Ленинского комсомола (впоследствии Ленком).

Сыграла в более чем 40 фильмах и 15 спектаклях. Награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени за большие заслуги в развитии театрального искусства, орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за большой вклад в развитие театрального искусства и многолетнюю творческую деятельность, а также орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. В 1991 году Инне Чуриковой присвоили звание народной артистки СССР.