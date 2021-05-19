В среду, 19 мая, скончалась актриса Татьяна Проценко, сыгравшая Мальвину в музыкальной советской сказке «Приключения Буратино». Татьяна умерла на 54-ом году жизни: в последнее время она боролась с онкологией. О смерти Татьяны сообщил ее муж — актер и журналист Алексей Войтюк.
«Это случилось в 10:30 утра сегодня, она скончалась в реанимации в больнице. Онкология. Почти три года она боролась, и вот, увы», — цитирует Алексея РБК.
Напомним, Татьяна Проценко родилась 8 апреля 1968 года. На пробы в кино «Приключение Буратино» она попала после случайного знакомства с ассистентом режиссера в поезде. Ассистенту понравилась девочка, и он предложил ей попробовать свои силы в роли Мальвины. Позже уже сам режиссер Леонид Нечаев утвердил Татьяну на роль.
Впрочем, в дальнейшем судьба Татьяны не была связана с актерством. Она окончила киноведческое отделение ВГИКа, работала редактором и занималась компьютерным дизайном.
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