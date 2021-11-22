Умерла актриса Нина Русланова

Ей было 75 лет

Вечером 21 ноября стало известно о смерти актрисы Нины Руслановой. Ей было 75 лет. Как сообщили изданию ТАСС в Союзе кинематографистов РФ, Нина Ивановна скончалась после продолжительной болезни.

По данным источника «Пятого канала», актриса болела коронавирусом, но отказывалась от госпитализации. 11 ноября ее все-таки положили в больницу с вирусной пневмонией и мерцательной аритмией. Но спасти Нину Русланову врачи уже не смогли.

Нина Русланова родилась в Харьковской области в 1945 году. Воспитывалась в детском доме. После школы окончила строительное училище по специальности «штукатур», затем поступила в Харьковский театральный институт, где проучилась один курс. Затем уехала в Москву и поступила в Театральное училище им. Б.В. Щукина.

Работала в театрах имени Евгения Вахтангова, Владимира Маяковского и Рубена Симонова, также снималась в кино.

В 1982 году стала заслуженной артисткой РСФСР, в 1998-м получила звание народной артистки Российской Федерации. Награждена множеством престижных премий.

Напомним, 20 ноября в возрасте 67 лет от коронавируса скончался народный артист России Валерий Гаркалин.