Умерла актриса Александра Яковлева

Несколько лет она боролась с онкологией

Вечером 1 апреля в возрасте 64 лет умерла актриса Александра Яковлева. Причиной смерти стала онкология. Об этом «РИА Новости» сообщил режиссер Николай Лебедев.

«Светлая память! Она действительно удивительная актриса, которая уже давно не появлялась на экране, но при этом все ее знают, помнят ее роли, потому что она действительно событие, явление в нашем кино, яркое явление. Звезда, настоящая звезда!»— сказал он.

Также режиссер выразил соболезнования родным актрисы.

Известно, что Александра Яковлева скончалась в Санкт-Петербурге, где жила долгие годы. Похоронят актрису в ее родном городе — Калининграде.

Александра Яковлева, настоящая фамилия которой Иванес, родилась 2 июля 1957 года. В детстве она занималась танцами, училась в музыкальной школе по классу скрипки. В 1978 году окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Свою театральную карьеру начала в театре «Суббота».

В 1979 Александра Яковлева сыграла в фильме «Экипаж», после которого получила широкую известность. Но уже в 1993 году актриса ушла из кинематографа и занялась общественной деятельностью.

В 2016 году она сообщила, что возвращается на сцену. Подтверждением стал спектакль «Оскар», в котором Яковлева исполнила одну из главных женских ролей. Спустя три года стало известно о том, что она страдает от онкологии, однако актриса продолжала играть в спектаклях.