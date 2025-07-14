Умеренным теплом с минимумом дождей завершится вторая декада июля в Челябинской области

Ветер сохранит северное направление

На наступившей неделе в Челябинской области синоптики прогнозируют умеренное тепло в районе +20...+23 градусов. На юге температура будет выше. Осадков ожидается немного. Подробнее о погоде с 14 по 20 июля — в материале ИА «Первое областное».

По данным синоптиков, всю неделю погоду в уральских регионах будет определять тыловая часть циклона, выходящего с акватории Баренцева моря и следующего на север Западной Сибири. Поступления ощутимого тепла не ожидается, но и осадков почти не будет.

Так, в Челябинске небольшой дождь возможен только во вторник. После до конца недели ожидается переменная облачность, без осадков. Температура воздуха будет варьироваться в пределах от +22 до +25 градусов. Ветер будет преимущественно северо-западным.

В северных районах области также почти без осадков: небольшие дожди возможны лишь сегодня и в пятницу. Градусники покажут максимум +22 градуса.

На западе солнца будет чуть больше, чем на остальной территории. До четверга температура будет подниматься до +24 градусов, в выходные — от +23 до +25 градусов.

На юге во вторник и среду будет жарко — до +29 градусов. Во второй половине недели — до +25 градусов и небольшие кратковременные дожди.

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