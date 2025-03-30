Умеренные дожди прогнозируют в Челябинской области 31 марта

Через территорию региона проходит атмосферный фронт

В понедельник, 31 марта, в Челябинской области сохранится облачная погода с небольшими дождями. Местами осадки будут умеренными. На севере ночью похолодает, на юге температура сохранится плюсовой. Днем воздух вновь прогреется до +14 градусов, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске погода сохранится преимущественно солнечной, осадков не будет. Ночью может похолодать до −2 градусов, днем воздух прогреется до +11...+13 градусов. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 12 метров в секунду.

На юге Челябинской области и ночью, и днем ожидается умеренный дождь. На остальной территории местами возможны небольшие осадки. На севере предстоящей ночью похолодает до 0...-5 градусов, на юге будет 0...+5 градусов. Днем потеплеет до +9...+14 градусов. Ветер преимущественно северо-западный, от 3 до 8 метров в секунду, с порывами до 13 метров в секунду.