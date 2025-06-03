Умеренное тепло с кратковременными дождями ожидается в Челябинской области 4 июня

Синоптики обещают северный порывистый ветер

В среду, 4 июня, на большей части территории Челябинской области пройдут кратковременные дожди. Возможны грозы. Температура воздуха в регионе поднимется чуть выше +20°C, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

«Погоду на Южном Урале будет определять центр высотного циклона, поэтому без дождей и гроз не обойдется»,— рассказали синоптики.

Ночная температура в Челябинске составит от +11 до +13°C, днем на порядок выше — от +22 до +24°C. Облачно с прояснением, кратковременный дождь. Вероятна гроза. Ветер северо-западный, от 5 до 10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду.

В Челябинской области градусники предстоящей ночью покажут от +8 до +13°C, днем — от +19 до +24°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер преимущественно северо-западного направления, от 5 до 10 метров в секунду, локально порывы могут достигать 15 метров в секунду.