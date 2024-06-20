Умеренно жаркая и ветреная погода ожидается в Челябинской области 21 июня

В отдельных районах сохранится дождливая погода

В пятницу, 21 июня, в Челябинской области будет умеренно жарко. Местами синоптики областного Гидрометеоцентра обещают небольшие дожди. Порывистый ветер сохранится.

«В ближайшие сутки регион останется под влиянием области пониженного давления, атмосферный фронт будет постепенно отходить, в связи с чем осадки ожидаются только в отдельных районах», — рассказали синоптики.

Предстоящей ночью в столице Южного Урала столбики термометров покажут около +15°C, возможен небольшой кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до +26…+28 градусов. Облачно с прояснением, преимущественно без осадков. Ветер западный, северо-западный, от 6 до 11 метров в секунду.

В Челябинской области температура воздуха в ночные часы будет варьироваться от +12 до +17°C. Облачно с прояснением, в отдельных районах пройдут кратковременные дожди, вероятна гроза. Днем отметка на градуснике установится в пределах от +24 до +29°C. Местами осадки сохранятся. Ветер преимущественно западного направления, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.