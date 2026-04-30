Умеренно теплым выдастся последний день апреля в Челябинской области

Южный ветер сменится северным

Сегодня, 30 апреля, на юге Челябинской области будет дождливо, северную половину осадки обойдут стороной. Температурных аномалий синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.

В Челябинске будет 15°C выше нуля. Обойдется без дождей. Ветер слабый, северо-западного направления.

В Магнитогорске сегодня дождливо. Температура поднимется до +13°C. Почти без ветра.

В Аше и Снежинске день выдастся пасмурным. Воздух прогреется до +14°C.

В Сатке, Златоусте и Трехгорном дождь ожидается во второй половине дня. Градусники покажут +13°C. Ветер преимущественно западный, около 3 метров в секунду.

В Троицке тоже ожидается небольшой дождь, но будет чуть теплее: синоптики прогнозируют +15°C.

Бредам достанутся умеренные осадки. Столбики термометров зафиксируются на +12°C. Ветер северо-восточный, 5 метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от +10 до +15°C.