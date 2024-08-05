Умеренно тепло и дождливо будет в Челябинской области на этой неделе

Температура немного снизится ближе к выходным

На неделе с 5 по 11 августа синоптики обещают жителям Челябинской области преимущественно пасмурную погоду с небольшими дождями и колебание температуры в районе +20 градусов, передает ИА «Первое областное».

«Уральские регионы останутся во власти стационарного циклона, так что здесь время от времени будут дожди. Облачные поля этого вихря ограничат приток солнечного тепла, поэтому дневная температура не превысит +18...+23 градусов»,— уточнили синоптики центра «Фобос».

В Челябинске в первой половине недели ожидается до +23 градусов. Пройдут небольшие дожди. С четверга температура начнет снижаться, и в пятницу столбики термометров покажут +18 градусов. В выходные максимум +19 градусов. Небольшие осадки сохранятся.





В горных районах области неделя также выдастся дождливой. До среды температура будет подниматься до +22 градусов, к концу недели снизится до +17 градусов.

На юге в начале недели воздух будет прогреваться до +25 градусов. Но ожидаются умеренные дожди и грозы. К концу рабочей недели градусники покажут +20 градусов, в выходные — до +19 градусов.

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