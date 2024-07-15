Умеренно теплая погода и минимум осадков ожидается в Челябинской области в середине июля

Небольшие дожди возможны лишь в отдельных районах

Погода на наступившей неделе в Челябинской области ожидается комфортной: синоптики не прогнозируют ни похолодания, ни аномальной жары. Затяжных дождей также не будет. Подробнее о погоде с 15 по 21 июля — в материале ИА «Первое областное».

«К отрогам Урала протянется гребень антициклона, поэтому здесь будет преобладать сухая погода, и только кое-где могут прошуметь короткие ливни и грозы. В начале рабочей недели воздух будет прогреваться до +20...+25 градусов, во второй половине периода — на 3 — 4 градуса теплее»,— рассказали синоптики центра «Фобос».

В Челябинске в первой половине недели ожидается преимущественно пасмурная погода, но без дождей. Столбики термометров в дневные часы будут достигать +22...+24 градусов. С четверга над городом начнет проглядывать солнце, температура поднимется на градус выше. В субботу +24 градуса и без осадков. В воскресенье, по предварительным прогнозам, пройдет небольшой дождь.

Аналогично на юге области, только в начале недели там обещают небольшие дожди. Со среды осадков не прогнозируют.

В горных районах региона всю неделю будет преимущественно облачно и максимум +23 градуса.

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