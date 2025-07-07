Умеренно теплая погода без дождей будет в Челябинской области 7 июля

Ветер ожидается слабый, но с порывами

Сегодня, 7 июля, в Челябинской области ожидается переменная облачность, дождей синоптики не обещают. Местами воздух прогреется до +22°С, а где-то будет ниже +15°С, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается около +22°С. Осадков не предвидится. Ветер северо-западного направления, около 4 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут около +20°С. Облачно с прояснениями, без погодных сюрпризов. Ветер северо-западный, слабый.

В Миассе потеплеет до +18°С. Установится облачная погода с прояснениями. Ветер западного направления, около 4 метров в секунду.

Температура в Златоусте поднимется до +16°С. Преимущественно пасмурно. Ветер западный, слабый.

Столбики термометров в Бредах и Карталах зафиксируются на +22°С. Ясно. Ветер северного, северо-западного направления, до 4 метров в секунду.

В Бакале будет около +14°С и пасмурно. Ветер западный, до 3 метров в секунду.

В целом дневной прогрев в регионе составит от +19 до +24°С. В горах воздух прогреется до +16°С. Ветер западного направления, от 3 до 8 метров в секунду с порывами до 13 метров в секунду.