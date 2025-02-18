Сегодня, 18 февраля, утро в Челябинской области выдастся морозным, днем температура воздуха составит около −10°C. Осадков и сильного ветра синоптики областного Гидрометеоцентра не обещают.
Столбики термометров в Челябинске зафиксируются на отметке −9°C. Преимущественно солнечно. Ветер юго-западный, слабый.
Температура воздуха в Магнитогорске, Озерске и Снежинске составит около −11°C. Переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западного направления, 3 метра в секунду.
В Миассе — под копирку.
В Златоусте будет около −12°C. Облачно с прояснениями. Ветер западный, до 4 метров в секунду.
До −13°C ожидается в Верхнеуральске. Малооблачно. Ветер юго-западного направления, слабый.
В Карабаше и Карталах — до −10°C и ясно. Ветер западный, до 4 метров в секунду.
В целом градусники в регионе покажут от −8 до −13°C. Переменная облачность, существенных осадков не ожидается. В отдельных районах синоптики обещают гололед и изморозь. Ветер западного направления, от 2 до 7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.