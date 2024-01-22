Умеренно морозной будет погода в Челябинской области на этой неделе

Обильных осадков не ожидается

На наступившей неделе в Челябинской области не ожидается ни существенного потепления, ни сильных заморозков. По данным синоптиков, средняя дневная температура составит около −10 градусов. Осадков почти не будет. Подробнее о погоде с 22 по 28 января — в материале ИА «Первое областное».

«С 23 по 25 января под влиянием антициклона ожидается ослабление ветра. Немного подморозит: ночью в уральских регионах будет −17...−22°С, днем — от −9 до −14°С. Осадки маловероятны. В конце недели, 26—27 января, по предварительному прогнозу, вероятен снег»,— рассказали синоптики уральского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По данным популярных погодных сервисов, в Челябинске во вторник и среду будет ясно. Ночные температуры будут опускаться до −17 градусов, днем столбики термометров будут варьироваться в пределах от −8 до −11 градусов. С четверга до конца недели погода будет облачной, в пятницу возможен слабый снег. Дневная температура будет подниматься до −10 градусов.

Напомним, что в отдельных районах Челябинской области температура воздуха может быть как выше, так и ниже указанных значений. В целом неделя будет спокойной.