Умеренно морозно и ветрено будет в Челябинской области 24 января

Местами пройдет слабый снег

Сегодня, 24 января, в Челябинской области будет ветрено. Температура воздуха по области будет варьироваться от −7 до −17°C, сообщают синоптики областного Гидрометеоцентра.

В Челябинске ожидается от −9 до −11°C. Облачно с прояснениями, осадков не предвидится. Ветер южного направления, около 6 метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске достигнет −15°C. Пасмурно, небольшой снег пройдет только утром. Ветер южный, около 5 метров в секунду.

В Миассе температура поднимется до −10°C. Небольшой снег возьмет перерыв ближе к вечеру, однако ночью возобновиться. Ветер южного направления, до 5 метров в секунду.

Столбики термометров в Трехгорном приблизятся к −7°C. День выдастся хмурым. Снег пройдет в утренние и ночные часы. Ветер южный, 4 метра в секунду.

Жителям Южноуральска синоптики обещают пасмурную погоду и −11°C. Ветер южного направления, до 6 метров в секунду.

В целом температура воздуха в регионе будет варьироваться от −7 до −12°C, в южных районах ожидается около −17°C. Облачно с прояснениями, на севере области локально пройдет слабый снег. Вероятны метели. На дорогах гололед. Ветер южный, от 6 до 11 метров в секунду, местами порывы могут достигать 14 метров в секунду.