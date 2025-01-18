Умеренно морозно будет в Челябинской области 18 января

Снега не ожидается

Сегодня, 18 января, температура воздуха в Челябинской области будет варьироваться в пределах от −8 до −17°C. На большей части территории ожидается облачная погода с прояснениями и слабый ветер, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

Температура воздуха в Челябинске составит от −11 до −13°C. Осадков не предвидится. Ветер южного направления, около 2 метров в секунду.

Градусники в Магнитогорске покажут от −12 до −16°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный, слабый.

В Златоусте установится облачная погода с прояснениями. В городе ожидается около −10°C. Ветер западного направления, 2 метра в секунду.

Показания термометров в Южноуральске достигнут −13°C. Пасмурно, осадков не предвидится. Ветер южный, слабый.

В Аше будет около −8°C. Также пасмурно, без осадков. Ветер юго-западного направления, 3 метра в секунду.

В целом отметка на градуснике в регионе установится в пределах от −8 до −13°C, в низинах — около −17°C. Переменная облачность, без осадков. Утром синоптики прогнозируют туман и изморозь. Ветер южной четверти, от 2 до 7 метров в секунду, в северной половине региона с порывами до 10 метров в секунду.