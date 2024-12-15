Умеренно морозно будет в Челябинской области 15 декабря

В отдельных районах возможны метели

Сегодня, 15 декабря, в Челябинской области прогнозируют ниже −10°С. Осадков почти не будет. Порывистый ветер сохранится, сообщили в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске ожидается от −9 до −11°С. Облачно с прояснениями, существенных осадков не предвидится. Ветер западный около шести метров в секунду.

Отметка на градуснике в Магнитогорске достигнет −12°С. Ясная погода сменится пасмурной ближе к вечеру. Ночью вероятен слабый снег. Ветер юго-западного направления до пяти метров в секунду.

В Миассе — под копирку.

В Златоусте синоптики обещают умеренный мороз: температура воздуха составит около −15°С. Облачно с прояснениями, утром и ночью небольшой снег. Ветер западный шесть метров в секунду.

Пасмурная погода установится в Катав-Ивановске. Градусники покажут около −14°С. Ветер западный четыре метра в секунду.

В целом столбики термометров в регионе установятся в пределах от −8 до −13°С. Облачно с прояснениями, местами пройдет небольшой снег. В отдельных районах возможны слабые метели. На дорогах локально гололед. Ветер западный, юго-западный от 5 до 10 метров в секунду, возможны порывы до 15 метров в секунду.