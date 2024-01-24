Умеренно морозная погода со слабым ветром ожидается в Челябинской области

День будет солнечным

Сегодня, 24 января, в Челябинской области прогнозируют солнечную погоду. Где-то столбики термометров покажут около −10 градусов, а где-то опустятся до −20 градусов. Подробнее рассказали в областном Гидрометеоцентре.

В Челябинске утром ожидается около −20 градусов, днем температура поднимется до −12…−14 градусов. Преимущественно солнечно. Ветер неустойчивый от 1 до 6 метров в секунду.

В Челябинской области в низинах утром может быть ниже −25 градусов, на остальной территории ожидается около −18…−23 градусов. Днем градусник покажет от −9 до −14 градусов на большей части территории региона, в низинах будет −19 градусов. Переменная облачность, без осадков. Ветер слабый.