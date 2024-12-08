Умеренно морозная и тихая погода ожидается в Челябинской области 8 декабря

Снега по-прежнему не будет

Сегодня, 8 декабря, тепла в Челябинской области не будет: синоптики прогнозируют −10°С и ниже. Ветер ожидается слабым, осадков не прогнозируют. Рассказываем о погоде подробнее, опираясь на популярные погодные сервисы.

В Челябинске показания термометров достигнут −10°С. День пройдет без осадков. Ветер северо-западного направления около трех метров в секунду.

До −14°С будет в Магнитогорске. Облачно с прояснениями, ближе к вечеру небо затянется. Ветер южный слабый.

Отметка на градуснике в Миассе поднимется до −10°С. Ясно. Ветер западного направления до трех метров в секунду.

В Бакале температура составит около −13°С. День выдастся малооблачным. Ветер юго-западный слабый.

Холоднее всего будет в Трехгорном: в городе ожидается до −15°С. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер восточный слабый.

Жителям Озерска синоптики обещают около −10°С и облачную погоду с прояснениями. Ветер западного направления до четырех метров в секунду.

В целом градусники в регионе покажут от −8 до −13°С. Погода порадует южноуральцев отсутствием осадков. В отдельных районах гололедица, изморозь. Ветер западной четверти от трех до восьми метров в секунду.