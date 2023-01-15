Умер Вахтанг Кикабидзе

Актеру и певцу было 84 года

Сегодня, 15 января, в возрасте 84 лет скончался советский и грузинский актер, певец и кинорежиссер Вахтанг Кикабидзе. Об этом сообщил грузинский телеканал «Мтавари Архи». Известно, что последние годы артист серьезно болел.

Вахтанг Кикабидзе родился 19 июля 1938 года в Тбилиси. Уже в школьные годы он участвовал в кружке художественной самодеятельности, а после окончания школы поступил в Тбилисский государственный институт иностранных языков. Окончив вуз, Вахтанг начал работать в Тбилисской филармонии.

В 1966 году он пришел в ансамбль «Орэра», тогда же он впервые снялся в кино. Его дебютом стала картина «Встреча в горах». Всего снялся в почти 30 фильмах, записал несколько музыкальных альбомов.

Награжден различными государственными наградами, в том числе Государственной премией СССР за фильм «Мимино», орденом Победы имени Святого Георгия, орденом Дружбы и другими. Также являлся лауреатом множества песенных конкурсов и кинофестивалей.

14 января стало известно о смерти Инны Чуриковой. Народной артистке СССР было 79 лет. Известно, что актриса скончалась в больнице.