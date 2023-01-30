Умер создатель образа кота Леопольда Вячеслав Назарук

Художнику был 81 год

Накануне стало известно о смерти художника-мультипликатора Вячеслава Назарука — создателя образов кота Леопольда и Крошки Енота. Ему был 81 год. Генеральный директор киностудии «Союзмультфильм» Борис Машковцев выразил соболезнования родным художника и отметил, что созданные им герои будут жить в сердцах миллионов зрителей.

«Не стало одного из самых значимых классиков отечественной анимации, сделавших ее именно такой, какая она есть сейчас. Работая на крупнейшей в советское время студии „Экран“, Вячеслав Назарук создал множество блестящих образов, которые навсегда останутся в сердцах миллионов зрителей. Невероятно добрые, трогательные и искренние, они никогда никого не могли оставить равнодушным, привнося в нашу жизнь множество светлых чувств», — цитирует пресс-служба киностудии Бориса Машковцева.

Известно, что художник скончался 28 января. Причины его смерти не уточняются. Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в храме царевича Дмитрия при Первой градской больнице в Москве.

Художник-постановщик Вячеслав Назарук создал такие мультфильмы, как «Элла в волшебной стране», «Честное слово», «Кот в сапогах», «Мама для мамонтенка», «Клякса», и многие другие. В 1980 году он по заказу Минкульта РСФСР написал для Государственного исторического музея картину «Куликовская битва».

Вячеслав Назарук — лауреат Государственной премии СССР за произведения литературы и искусства для детей за серию мультипликационных фильмов о коте Леопольде.