Умер советский диктор Игорь Кириллов

Легендарному ведущему программы «Время» было 89 лет

Сегодня, 30 октября, на 90-ом году жизни скончался советский и российский диктор, народный артист СССР Игорь Кириллов. Об этом сообщили в эфире «Первого канала».

«Сегодня не стало Игоря Леонидовича Кириллова. Наш легендарный коллега, старший товарищ, для многих настоящий учитель. Более 20 лет он вел программу „Время“. Образ Игоря Кириллова мгновенно возникает перед глазами при упоминании слова „диктор“. Он стал, пожалуй, самым узнаваемым ведущим, олицетворявшим эпоху советского телевидения. С интеллигентной внешностью, скромной улыбкой и фирменным голосом, по которому мы будем скучать»,— сообщил ведущий.

По информации помощника Кириллова Сергея Рублева, диктор скончался из-за возрастных хронических заболеваний.

Игорь Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве. Сначала поступил во ВГИК, но после окончания первого курса ушел в силу обстоятельств. Затем поступил в Высшее театральное училище имени М. С. Щепкина, которое окончил в 1955 году.

Работал на телевидении в Шаболовском телецентре, вел программу «Время», телевизионную трансляцию парадов на Красной площади, «Песню года». Нередко выступал с новогодним обращением к россиянам вместо руководства страны.

Игорь Кириллов — обладатель множества званий и орденов, среди которых орден «За заслуги перед Отечеством» III степени, орден Дружбы народов, орден Трудового Красного Знамени и другие.