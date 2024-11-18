Умер солист Челябинского театра оперы и балета Николай Глазков

Он отдал сцене 40 лет

Накануне, 17 ноября, стало известно о смерти народного артиста России, солиста Челябинского театра оперы и балета Николая Глазкова. Ему было 75 лет. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер выразил соболезнования близким артиста.

«Уход из жизни Николая Григорьевича Глазкова — огромная утрата для южноуральской культуры, всей Челябинской области. Родному театру Николай Григорьевич отдал почти сорок лет жизни, всегда был предан Южному Уралу и России. Маэстро обладал прекрасным тенором, щедро делился знаниями и сценическим опытом со своими учениками»,— сказал губернатор.

По словам Алексея Текслера, коллеги по музыкальному цеху называли Николая Глазкова «золотым голосом Южного Урала», а преданные слушатели высоко ценили его вокальный и артистический дар. За свой талант, педагогическую и общественную деятельность он награжден областными и государственными наградами.

Челябинка Галина Шугаева, которая много лет проработала в оперном театре концертмейстером, на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написала, что Николай Глазков был очень мягким человеком, чувствительным и очень ранимым. При этом он мгновенно преображался на сцене, воплощая совершенно разных по характеру персонажей.

«Помню, как мы с моими учениками смотрели оперетту „Мистер Икс“ и поражались, насколько филигранно точно Николай Григорьевич сыграл роль отвратительного, коварного и мстительного Барона де Кревельяка»,— написала Галина Шугаева.

Кроме того, Николай Глазков более 15 лет преподавал вокал в Челябинской государственной академии культуры и искусств и являлся доцентом кафедры эстрадно-оркестрового творчества.